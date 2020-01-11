جلوس (44) طبيباً لامتحانات نواب الأخصائيين بنيالا

جلس لأول مرة بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور (44) طبيباً وطبيبة في (9) تخصصات لإمتحانات المجلس القومي للتخصصات الطبية الجزء الأول من جملة (4078) طبيباً وطبيبة يمتحنون في (19) تخصصاً لعدد (9) مراكز داخل السودان ومثلها خارج السودان لنواب الأخصائيين في السعودية ،قطر ،سلطنة عمان والامارات.

ولفت مدير شرطة ولاية جنوب دارفور والوالي بالإنابة اللواء نيازي صالح إلى أن مدينة نيالا بها إمكانات بشرية ومادية مؤهلة بأن يكون لها مركز لامتحانات المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية وتابع (نيالا كبيرة وفيها أخصائيين كثر) ممتدحاً الشراكة بين جامعة نيالا والمركز القومي السوداني للتخصصات الطبية متمنياً أن يكون ال(44) طبيباً نواب اخصائيين ، منوهاً إلى أن الطلاب في نيالا لهم الجاهزية والحماس والغيرة على التعليم .

وأشاد مدير جامعة نيالا بروفيسور صالح الهادي بجلوس طلاب الطب لأول مرة لامتحانات التخصص في نيالا وهو مؤشر لعمل دراسات عليا لكليات الطب في الجامعات ممتدحاً الإجراءات الصارمة التي يتخذها المجلس لإعطاء المؤهلات العلمية لاسيما وأن بجامعة نيالا كلية طب في المستوى الرابع تضم (400) طالباً ، وتابع (شرف عظيم لنيالا بجلوس (44) طبيباً لامتحان التخصصات الطبية لأول مرة )

وأضاف بروفيسور صالح – بحسب سونا للأنباء- أن جامعة نيالا بها (19) الف طالباً في (11) كلية و(9) مراكز بالإضافة لـ (1000) من المستخدمين ، مؤكداً جاهزيتهم لإستضافة المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية

من جهته أشار دكتور إسماعيل إدريس أمين أمانة المكتبات والمصادر العلمية بالمجلس القومي للتخصصات الطبية إلى أن المجلس تخرج منه (7) آلاف طبيباً في الجزيرة والخرطوم ، ممتدحاً الشراكات مع الشرطة والقوات المسلحة والصحة والجامعات منوهاً إلى أنهم يختارون أفضل الأطباء للتدريس في المجلس ، لافتاً إلى أن نيالا تستحق بأن يكون بها مركز لإمتحانات التخصصات الطبية لما لها من إمكانات بشرية ومادية .

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فيما لفت منسق مركز نيالا من المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية دكتور الصادق سليمان أدم إلى أن المجلس أُقيم لتحقيق أهداف محددة في المجال الصحي بالسودان تتمثل في تطوير القدرات العلمية والبحثية وتوفير التدريب الهادف للأطباء والكوادر الصحية الأخرى بالتنسيق مع المعنين بالجامعات وزارة الصحة والحكومات الولائية والخدمات الصحية في مستشفيات الشرطة والمستشفيات العسكرية والتأمين الصحي.

وتعهد المدير التنفيذي للتأمين الصحي دكتور محمد أبكر التونسي بوضع كافة الإمكانات لجعل مركز نيالا للتخصصات الطبية واقعاً يمشي فضلاً عن الاستمرار في الشراكة مع الشركاء وتقديم الخدمات الصحية ، واصفاً قيام الامتحان بنيالا بالعمل الكبير يسهم في إستقرار الأطباء بالولاية.

فيما لفت دكتور حسن حسين مدير كلية دارفور الجامعية إلى أن كليتهم بها (140) طالب طب و(140) مختبرات طبية متعهداً بالوقوف مع جامعة نيالا والصحة من أجل تقديم الخدمات الصحية وقيام المركز التدريبي للأطباء .

و أشار مدير عام وزارة الصحة إلى أن الولاية بحجمها الكبير ومؤسساتها محتاجة للأطباء والاختصاصيين منوهاً إلى أن الامتحان يساعد على إستقرار الأطباء وتمزيق فاتورة السفر والاجازات فضلاً عن توطين العلاج بالولاية والمحليات منوهاً إلى أن محليات الولاية مترامية الأطراف بعضها يحتاج إلى (12) ساعة من أجل الوصول إلى المحلية وهم في حوجة ماسة للأطباء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)