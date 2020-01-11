تعاون مع وكالة ناسا لتعداد الثروة الحيوانية

التاريخ: 11-يناير-2020
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أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية د عادل فرح أهمية التعاون والتنسيق مع الخبيرة السودانية بوكالة ناسا الأمريكية بروفيسور وداد المحبوب لانشاء مركز معلومات للإحصاء الحيواني وذلك عن طريق استخدام الأقمار الصناعية الموجودة أو شراء المعلومات من القمر الامريكي للمساهمة في التعداد الحيواني .
وبحث الوكيل لدى لقائه بالخبيرة بمكتبه إمكانية التعاون في مجال تدريب الكوادر السودانية في هذا المجال بجانب إنشاء مركز للمعلومات للإحصاء الحيواني عبر التقنية الحديثة من أجل النهضة والتنمية الشاملة .
ومن جهتها أكدت بروفيسور وداد المحبوب – بحسب وكالة سونا للأنباء- وضع كل خبراتها وإمكانيانها في ظل العهد الجديد بتقديم كل العون واستعدادها بتذليل العقبات لانجاح هذا التعداد بما يحقق الأهداف المنشودة والمرجوة لتوفير الأمن الغذائي ودفع الاقتصاد القومي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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