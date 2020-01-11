اصابة 8 اشخاص في هجوم لعناصر النظام المعزول على تجمع سلمي بـ”ودمدني” 

السبت 11 يناير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

أعلنت لجنة اطباء السودان المركزية إصابة 8 اشخاص اصابات متفاوتة بمدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، اثر هجوم شنه عناصر النظام المعزول بالسلاح الناري والابيض على تجمع لشباب الثورة.



واضافت في بيان اليوم (السبت) ان حالة احد المصابين غير مستقرة نتيجة لاستهدافه مباشرة في الرأس.

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وافادت تقارير اعلامية أن عناصرحزب المؤتمر الوطني نظمت موكب في وسط المدينة اغلقت به احد الشوارع الرئيسية، قبل ان يتجمع شباب المقاومة اعتراضا على منح السلطات اذن للحزب المحلول.

وذكر شهود عيان ان احد منسوبي النظام المعزول اطلق اعيرة نارية في مواجهة شباب الثورة العزل، مما ادى إلى وقوع اصابات بعضها خطيرة.

وقالت لجنة أن الأطباء أن حكومة الولاية تتحمل كامل المسؤولية عن الاحداثن وان اللجنة الامنية متواطئة مع النظام البائد بالسماح لحزب محلول بتنظيم مسيرة.

وأشارت إلى أن تأخير تعيين الولاة المدنيين مدخل للردة وحجر عثرة في سبيل التحول الديمقراطي واستكمال ركائز الحكومة المدنية.