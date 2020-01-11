العثور على أجنبي مشنوقا تحت شجرة بالحاج يوسف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوات الشرطة، العثور على جثة رجل خمسيني من رعايا دولة مجاورة جوار مقابر ود هاشا مشنوقاً بالشارع العام في ضاحية الحاج يوسف بالخرطوم بحري. وقالت الشرطة في بيان صحفي، أنه فور ورود البلاغ وصل المتحري برفقة الأتيام الفنية وتم تحريز المكان وتحويل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة. وأكدت الشرطة إتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 51 اجراءات ومباشرة التحقيقات بقسم شرطة حلة كوكو، مبينة أن الحادث يقع بدائرة اختصاص قسم شرطة حلة كوكو. المادة السابقة الدعم حيترفع!!.. بقلم هاجر سليمان المقالة القادمة حمدوك في كاودا.. رحلة إلى المجهول!.. بقلم كمال عوض

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