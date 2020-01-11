شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الشرطة تعثر على تاجر سوق سعد قشرة ميتا بعد اختفائه لمدة اربعة ايام.. وتشير التفاصيل إلى ان التاجر كان قد اختفى عقب عودته إلى منزله بعد أن اجرى اتصالا باسرته منذ اربعة ايام ولم يعد بعدها إلى البيت. لتقوم اسرة التاجر بتدوين بلاغ باختفائه بقسم شرطة شرق النيل ومن ثم قامت الشرطة التعميم وذكر اوصاف التاجر المفقود ليتم العثور عليه ميتا وعلى الفور باشرت الشرطة اجراءتها لمعرفة سبب الوفاة… المادة السابقة سيدة تطلق النار على ضرتها في صبيحة زواجها بالخرطوم… المقالة القادمة الشيوعي.. تصريحات خارج (التختة)…

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كانت هذه تفاصيل خبر العثور على تاجر سعد قشرة مقتولا تحت جسر المنشية…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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