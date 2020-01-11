سيدة تطلق النار على ضرتها في صبيحة زواجها بالخرطوم…

الخليج 365:

اقدمت زوجة على اطلاق الرصاص على الزوجة الثانية لزوجها في صبيحة زواجه عليها بحي العرب بولاية الخرطوم .

وتفصيلا اصدرت محكمة جنايات الخرطوم جنوب برئاسة مولانا أنس محمد حكماً بالسجن (3) أعوام والغرامة (10) آلاف جنيه، في مواجهة امرأة أدانتها المحكمة بإطلاق الرصاص على ضرتها مسببة لها الأذى الجسيم، وذلك عندما تهجمت الزوجة الأولى على منزل زوجها في صبيحة زواجه، وقامت بإطلاق الرصاص على زوجته الثانية (ضرتها) وألزمت المحكمة المدانة بدفع تعويض للمجني عليها قدره (30) ألف جنيه، جراء الأذى الذي تعرضت له من قبل المدانة.

ووفقاً للتفاصيل بحسب صحيفة آخر لحظة، فإن الزوج كان قد أخطر زوجته بأنه على وشك الزواج للمرة الثانية، إلا أن الزوجة رفضت فكرة الزواج، وعندما علمت بأن زوجها قد أكمل مراسم زواجه وانتقل للعيش مع زوجته الجديدة بمنزلهما بحي العرب، حملت الزوجة الأولى طبنجة اتجهت نحو منزل الزوجة الجديدة وأطلقت عليها رصاصة استقرت في خدها، وقامت عقب إطلاق الرصاص على المجني عليها بإسعافها إلى مستشفى لتلقي العلاج حيث اصطحبتها على متن ركشة كانت المتهمة قد أحضرتها مسبقاً.

وبموجب أورنيك (8) جنائي دونت الشاكية بلاغاً تحت المادة (139) من القانون الجنائي والمتعلقة بتسبيب الأذى الجسيم في مواجهة المتهمة، والتي تم القبض عليها وبحوزتها المسدس أداة الجريمة، حيث تم تقديمها للمحكمة تحت المادة (139) وأصدرت المحكمة في مواجهتها عقوبة السجن والغرامة، بينما دونت الشرطة في مواجهتها بلاغاً آخر تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات 1986 والمتعلقة بحيازة سلاح بدون ترخيص، وبصدد تقديمها للمحاكمة في ذات البلاغ.