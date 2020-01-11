ماجستير في قوة العين !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في زمن سابق أذكر في حلتنا ظهر(حرامي) حريف جدا

حرامي عندو ماجستير في (قوة العين)

ماجستير في قوة العين و(دكتوراة) في الباجحة

الحرامي ده بالنهار بكلمك عديل بقول ليك (الليلة أنا جاييكم زيارة٣ صباحا )

وبالفعل (٣) شوكة بكون في رأس الحيطة

(تلاتة وخمسة) بيكون دخل الصالون

(تلاتة وربع) بيفتح التلاجة

الحرامية زمان عندهم غرام مع (فتح التلاحة) رغم أن التلاجة لم تكن متوفرة في معظم البيوت

حرامي حلتنا حكمة الله بيقول أنا جاييكم وبالفعل بيجي وبيشيل الفيها النصيب

وأنا صراحة ما عارف هو(بيعمل حاجة لناس البيت ولا ناس بيخافو منو)

حرامي بيسرق تحت شعار(لا عذر لمن انذر)

سرقة معلنة

ودي قوة عين ورجالة

معقولة زول يقول ليك أنا (بنشك)وينشلك وبالفعل

حاجة تحير

المهم

النجم الساحلي يستخدم معانا نفس أسلوب الحرامي

النجم عقب خسارته أمام بتونس صرح وقال وأكد أنه سيسرق بأمدرمان

يعني فريق النجم حدد الغرض من الزيارة

الغرض من الزيارة (السرقة)

صراحة النجم ما قصر

ما قصر لأنو أخطرنا وكلمنا ووراناهو جاي لشنو

عينو قوية

يبقي نحن عارفين دوافع النجم وعارفين سبب الزيارة وعارفين المطلوب منناشنو

لا عذر لمن أنذر

ثقتنا في نجوم الهلال لا حدود لها

في المناسبات الكبيرة يظهر معدن الهلال

الكبير يظهر في الأوقات الكبيرة

يدخل الهلال في مباراة اليوم وهو يعرف ماذا يريد

يعرف ماذا يريد منه النجم

لما تكون عارف خصمك داير منك شنو بتكون الأمور واضحة قدامك

عيب الحرامي يسرق وانت عارف إنوقال بيسرق

مادايرين نبقي زي ناس حلتنا مع حرامي حلتنا

لازم نكون صاحيين ومفتحين

حققنا الفوز علي النجم بتونس وليس ما يمنع الفوز عليه اليوم

الفرصة كبيرة حتي يمضي بقوة في درب هذه البطولة

والفوز اليوم يعني أن الأزرق وضع قدم في الدور

حمادة صدقي الذي نجح في وضع (النجم في فتيل )

وسط جمهوره قادر علي تكرار ذلك وسط جمهورنا

بداية صدقي كانت مثالية مع الهلال

عمره مع الفريق اقل من اسبوعين ومع ذلك نجح في تحقيق فوز صعب علي النجم

صحيح أن فترة اسبوعين لا تظهر بصمة المدرب مهما كان ولكن (الشغل النفسي المصري) كان ظاهر في مباراة تونس

تلك النتيجة النموذجية مهدت الطريق لحمادة وخدمته كثيرا

ولهذا عشمنا فيه كبير اليوم والأيام التالية

نجوم الهلال بقيادة بوي وجمال سالم وعمار والشغيل ونزار وأبوعاقلة وأطهر والبقية لا يحتاجون لوصية

ولكن فقط نذكرهم بالتركيز واللعب القوي

ليس سهلا إن تلعب أمام النجم صاحب الحضور الكبير والثقافة العالية

الإنضياط مهم

سيضغط علينا النجم وهو لا يملك مايخسره

المباراة بالنسبة للنجم (موت أحمر)

لازم نركز ونكون مصحصحين ال(٩٠)

واي تشكيلة يقع عليها الإختيار ستكون في الموعد إن شاء الله

أيضا يجب أن لا نستعحل مشاركة النجم العراقي عماد

واذا ظهر في الحصة الثانية خير وبركة واذا لم يظهر برضو خير وبركة

عماد زمنو جاي

أما الأكيد والمؤكد فإن الفارق اليوم سيحدثه جمهور الهلال المعلم

كثير من المباريات حسمها جمهور الهلال

النصر يأتي من الله ثم من المدرجات غالبا

هم الدافع هم الزاد وهم الطاقة التي تحرك الاعبين

رغم ظروف البرد وأزمة المواصلات نتوقع غير مسبوق للجمهور اليوم

وأن شاء الله يا رب الهلال يفرحنا ويحقق الفوز ويقدم المطلوب

أما الجماعة ديلك فمن الأفضل ينومو بدري

فلا داعي للسهر

الكاف حدد المباراة ٩ مساء مخصوص عشان (أطفال ينوموا)

وفي الطفل تمهيدي بتتعلم في النوم

والفيهو طيب بنشم