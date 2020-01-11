السفير والنجم الخطيييير.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ سفير السودان وممثله الاوحد في البطولات الخارجيه يلتقي اليوم ضيفه النجم التونسي .
@ رغم الاجواء الخانقه وسط اللاعبين والجهاز الفني الا اننا نتمسك بخيط الامل ونعشم بنتيجه ايجابيه .
@ مدرب النجم قال (حضرنا للفوز) والرجل جاد في حديثه .
@ النجم الذي فاز خارج ارضه على بلانتيوم بثلاثيه يجيد ثقافة الفوز خارج الارض وقد فعلها مع الاهلي المصري حين قهره بالقاهره بثلاثيه مذله وانتزع منه لقب الابطال (2008) .
@ من يقهر اهلي مصر بثلاثيه بالقاهره ، في نهائي الابطال لن يتردد في تكرارها مع اي فريق آخر .
@ كل هذه المعلومات يدركها المدرب الشاطر حماده صدقي ويعرف كيف يتعامل معها .
@ ندرك ان صدقي مستاء جداً من تقصير الاداره لكنه يمد حبال الصبر عسى ان تتحسن الاحوال .
@ لو اعطى كردنه فريق الكره (10%) من اهتمامه بحفلات قناة الهلال لكان الوضع افضل .
@ صور كردنه مع المذيعات كنا نريدها مع اللاعبين تشجيعاً لهم ورفعاً للمعنويات .
???? لاعبو الهلال سعداء جداً بتولي كندوره مهامه بالجهاز الفني .
@ تعين كندوره انهى التداخل بين الجهاز الفني ودائرة الكره .
@ على كندوره تصحيح المعلومات المغلوطه التي وصلت صدقي عن بعض اللاعبين لا سيما نزار .
@ معلومات مغلوطه وصلت صدقي عن نزار رمانة وسط الهلال والمحروم من اللعب بوشايه ظالمه .
@ نزار يواجه ذات الحرب التي جعلت الثعلب يفر بجلده خارج الديار .
???? عبد الرءوف الذي يطارده الهلال بالمليارات اليوم سبق وان عرضه هلالاب القضارف (درزون ومجذوب) على الهلال ب 500 الف لا اكثر لكن هارون قال يومها 250 بس !!
@ حتى حين اكمل فترته بالشرطه تجاهله الهلال ليضمه التبلدي ويكسب فيه 4 اضعاف ما دفعه .
@ الهلال الابن اشطر من الاب .
@ منذ صفقة الخازوق ابو سته والتبلدي يعتمد في تسجيلاته على هلال الســودان .
@ حليل البرير اشطر اداري تسجيلات .
???? فريق توتي ضم المخضرمين حارس المريخ السابق حافظ و محمد الجيلي ، عاطف خالد و عماري لينضموا لكاريكا وعبده جابر !!
@ توتي تحول لفريق الصندي والذي كان يضم معاشي الكره .
???? مشجع مريخي متواضع المعلومات عاجز القدرات زعم انه عبارة (تكسير العظام) مصطلح مريخي !!
@ الزعم الغبي نسى ان التمهيدي ليس فيهو تكسير العظام .
@ التمهيدي صراع حمام يا هذا .
???????? كلام سياسه .
@ عجبت لعبد الواحد وهو يقلد الحلو بالدعوه لحمدوك لزيارة المناطق المحتله .
@ الحلو متواجد بين قواته بكاودا وعبد الواحد يقطن فنادق باريس ويريد لحمدوك ان يزور (بيت سيدو مافي) !!
@ الحلو احترم حمدوك واستقبله كرئيس وزراء و عبد الواحد لم يحترم حمدوك حينما اتاه في باريس حيث اشترط ان يستقبله كمواطن لا كرئيس وزراء !! .
@ على عبد الواحد ان يعترف اولاً بحمدوك رئيس وزراء قبل ان يدعوه .
@ عدم الاعتراف بحمدوك عدم اعتراف بالثوره .
كانت هذه تفاصيل خبر السفير والنجم الخطيييير.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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