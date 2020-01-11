السفير والنجم الخطيييير.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ سفير السودان وممثله الاوحد في البطولات الخارجيه يلتقي اليوم ضيفه النجم التونسي .

@ رغم الاجواء الخانقه وسط اللاعبين والجهاز الفني الا اننا نتمسك بخيط الامل ونعشم بنتيجه ايجابيه .

@ مدرب النجم قال (حضرنا للفوز) والرجل جاد في حديثه .

@ النجم الذي فاز خارج ارضه على بلانتيوم بثلاثيه يجيد ثقافة الفوز خارج الارض وقد فعلها مع الاهلي المصري حين قهره بالقاهره بثلاثيه مذله وانتزع منه لقب الابطال (2008) .

@ من يقهر اهلي مصر بثلاثيه بالقاهره ، في نهائي الابطال لن يتردد في تكرارها مع اي فريق آخر .

@ كل هذه المعلومات يدركها المدرب الشاطر حماده صدقي ويعرف كيف يتعامل معها .

@ ندرك ان صدقي مستاء جداً من تقصير الاداره لكنه يمد حبال الصبر عسى ان تتحسن الاحوال .

@ لو اعطى كردنه فريق الكره (10%) من اهتمامه بحفلات قناة الهلال لكان الوضع افضل .

@ صور كردنه مع المذيعات كنا نريدها مع اللاعبين تشجيعاً لهم ورفعاً للمعنويات .

???? لاعبو الهلال سعداء جداً بتولي كندوره مهامه بالجهاز الفني .

@ تعين كندوره انهى التداخل بين الجهاز الفني ودائرة الكره .

@ على كندوره تصحيح المعلومات المغلوطه التي وصلت صدقي عن بعض اللاعبين لا سيما نزار .

@ معلومات مغلوطه وصلت صدقي عن نزار رمانة وسط الهلال والمحروم من اللعب بوشايه ظالمه .

@ نزار يواجه ذات الحرب التي جعلت الثعلب يفر بجلده خارج الديار .

???? عبد الرءوف الذي يطارده الهلال بالمليارات اليوم سبق وان عرضه هلالاب القضارف (درزون ومجذوب) على الهلال ب 500 الف لا اكثر لكن هارون قال يومها 250 بس !!

@ حتى حين اكمل فترته بالشرطه تجاهله الهلال ليضمه التبلدي ويكسب فيه 4 اضعاف ما دفعه .

@ الهلال الابن اشطر من الاب .

@ منذ صفقة الخازوق ابو سته والتبلدي يعتمد في تسجيلاته على هلال الســودان .

@ حليل البرير اشطر اداري تسجيلات .

???? فريق توتي ضم المخضرمين حارس المريخ السابق حافظ و محمد الجيلي ، عاطف خالد و عماري لينضموا لكاريكا وعبده جابر !!

@ توتي تحول لفريق الصندي والذي كان يضم معاشي الكره .

???? مشجع مريخي متواضع المعلومات عاجز القدرات زعم انه عبارة (تكسير العظام) مصطلح مريخي !!

@ الزعم الغبي نسى ان التمهيدي ليس فيهو تكسير العظام .

@ التمهيدي صراع حمام يا هذا .

???????? كلام سياسه .

@ عجبت لعبد الواحد وهو يقلد الحلو بالدعوه لحمدوك لزيارة المناطق المحتله .

@ الحلو متواجد بين قواته بكاودا وعبد الواحد يقطن فنادق باريس ويريد لحمدوك ان يزور (بيت سيدو مافي) !!

@ الحلو احترم حمدوك واستقبله كرئيس وزراء و عبد الواحد لم يحترم حمدوك حينما اتاه في باريس حيث اشترط ان يستقبله كمواطن لا كرئيس وزراء !! .

@ على عبد الواحد ان يعترف اولاً بحمدوك رئيس وزراء قبل ان يدعوه .

@ عدم الاعتراف بحمدوك عدم اعتراف بالثوره .