الهلال واللتوال صدام من نار بالجوهرة الزرقاء.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ نجوم الهلال يعلنون التحدي والجاهزية وبشة يطمئن الجماهير

▪︎ حمادة صدقي يقول سنلعب بتوازن ونؤمل في الفوز والتاهل

▪︎ الهلال يخوضها بتشكيلة رادس والاباتشي سيكون متاحا

▪︎ وصول الكرت الدولي لمحترف الهلال العاجي واللاعب ينزل الميدان

▪︎ الهلال يبدأ إجراءات إلحاق العاجي ديديه كاديو و عبدالرؤوف للكشف الافريقي

▪︎ الهلال يفاجيء جماهيره في يوم التسجيلات الاخير ويشطب المعتصم

▪︎ الهلال يتاهب للنجم الساحلي وعينه على مواجهة الاهلي وبلاتنيوم

▪︎ بالأرقام الهلال يكتسح التسجيلات والتسجيلات نوعية

▪︎ الممتاز يفقد نعسان المريخ لانتقاله للسعودية

▪︎ الامل يكسب بريمة ونجمه تمبش لأول مرة في تشكيلة المنتخب

▪︎ إعفاء لاعبي الهلال من تشكيلة المنتخب لمباراة اريتريا

▪︎ صدامات نارية في ابطال افريقيا والانظار تتجه للفرق العربية

▪︎ الزمالك يفلت بفوز باهت والتعادل ينهى مباراة الشبيبة والرجاء

▪︎ صدام ناري في الممتاز الانجليزي بين مورينو وكلوب ،،

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# وفي مثل هذه المواقف دائماً نقول حانت ساعة الحقيقة ،،

النزال الكبير والحاسم في ابطال افريقيا بين الهلال والنجم الساحلي التونسي ، لقاء الكبار والمشاهير ،،

الجولة الرابعة لابطال افريقيا وفك تشابك او تساوي النقاط بين الفرق الثلاثة المرشحة ولكل ٦ نقاط ،،

الهلال يؤمل في الفوز للحسم وضمان التاهل او الاقتراب كثيرا

النجم الساحلي يخوضها ثارية ويعتبرها اعادة للآمال ،،،

عبر نجم الفريق بشة وبمعنويات التجديد مع الفرقة الزرقاء من خلال المؤتمر الصحفي للمباراة على الروح المعنوية للاعبي الهلال والحماس لتحقيق الفوز وتعزيز النصر الذي تحقق في رادس ،،

ومن جانبه يؤكد حمادة صدقي الجاهزية وانه يتعامل مع المباراة من كل الجوانب النفسية والبدنية والخططية ويخطط للفوز وحسم التاهل مبكرا قبل اخر جولتين

ويؤكد على صعوبة المباراة وأهميتها للفريقين ويعترف بخطورة الفريق التونسي

يقول بانه سيخوضها بنفس مجموعة رادس رغم الإضافات الاخيرة والتى جاءت متأخرة ، لكنه أكد بان النجم العراقي عماد محسن سيكون متاحا من خلال المباراة ويمكن اشراكه عند الحاجة اليه ،،

وبنفس القدر يضع مدرب النجم الساحلي الثقة في لاعبيه ويقول بانهم جاءوا من اجل الفوز رغم صعوبة المهمة وقال ان الغيابات لن تؤثر بعد استقدام المحترف العاجي كواليبالي،،

الحق يقال ان كلا الفريقين استعد ما فيه الكفاية للمباراة وان كان مدرب الهلال قد شكا بعض الشيء وتأثر من عدم انتظام او قيام مباريات الدوري وغياب المواجهات الودية الكبيرة مقارنة بالنجم الرياضي الساحلي الذي لعب في الدوري اخيراً قبل وصوله امام الافريقي التونسي ،،

الهلال يعول في هذه المباراة على الارض والجماهير ونتوقع ان يكون دورها كبيرا ومؤثرا

تشكيلة الهلال التى خاضت مباراة رادس والتى يعول عليها صدقي ستتكون من جمال سالم في المرمى

وفي الدفاع اطهر والسمؤال والدمازين وعبداللطيف بويا

وفي الوسط الشغيل وابوعاقلة ودراج وسليم

في الهجوم الضي و وليد الشعلة ،،

ويلاحظ هنا دخول الضي من البداية لطبيعة المباراة داخل الارض وابعاد بشة الذي سيكون مع البدلاء وربما تتغير الامور في اخر لحظة ويحدث تعديلا جزئيا

بدلاء الهلال في المرمى

يونس الطيب ،الدفاع سيكون فارس ، وفي الوسط نزار ومؤمن وبشة ، وفي الهجوم الاباتشي عماد محسن وموفق صديق ، هذه قائمة ال ١٨ لاعبا الذين سيخوضون المباراة ،،

فريق النجم استعاد خدمات بن عزيزة وكسب المحترف العاجي الذي يشارك لأول مرة بجانب المحترف الفنزويلي الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب الاصابة ،،

النجم بعد خسارته من الهلال على ملعبه اصبح في موقف لا يحسد عليه خاصة وان مباراته القادمة مع الاهلي القاهري في القاهرة والاهلي يعتبرها ثارية ،واكثر من ذلك بعد الظلم الذي وقع عليه من خلالها وحالة الطرد والظلم التحكيمي ،،

مدرب الهلال أكد بانه سيلعب بتوازن

والاهم ان يحافظ على الشباك نظيفة في كل الحالات حتى يتميز بالهدف خارج الارض في حال المواجهات المباشرة او المرجحة في حال تساوي اكثر من فريقين ،،

بعد تقرير المراقب وخلو قائمة الهلال من اي إيقافات نتمنى ان يعمل الفريق حسابه الشديد خاصة اللاعبين المنذرين وبعض الكروت كنا نقول عنها كروت مجانية ليس لها مبرر في نقاشات واحتجاجات ولعب الكرة بعد الصافرة او تلك الخطرة والتى ترتكب بدون مبرر ولا تاثير لها على الفريق ،،

دور كبير ينتظر جماهير الهلال لإخماد ثورة النجم الساحلي وكتابة النهاية له في الجوهرة الزرقاء بعد ان تخصص بنا بالحكام ،،

وبمناسبة الحكام نتمنى ان بكون هذا الغربال هذه المرة عادلا والا يحتسب ركلات جزاء غير مبررة ،،

ونتمنى ان يعطي كل زي حق حقه ،،

كلا الفريقين الهلال والمريخ مكشوف للآخر ومن يجيد القراءة الصحيحة يكسب

اعتقد ان النجم ورغم سيطرته السابقة فشل في الوصول لشباك الهلال لتالق الحارس وخط الدفاع بقيادة اطهر وابوعاقلة وبشة في الوسط

ونتمنى في هذه المباراة ان يتألق الفريق ككل ويفرح الجميع من الملايين المنتشرة داخل البلاد وخارجها ،،

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لحن الختام

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# في اللحظات الاخيرة لقفل باب التسجيلات وبعد مفاوضات مطولة وافق هلال الابيض للهلال وشطب لاعبه عبدالرؤوف ضجة التسجيلات مقابل مبلغ مالي واعارة للاعب دوشكا لهلال الابيض ،،

وبهذا يقفل الهلال باب التسجيلات ويكسب عبدالرؤوف

وفي الأنباء ان هلال الابيض كان قد طلب خدمات محمد المعتصم بالإعارة ولكنه رفض فقام الهلال بشطبه ليوقع في كشوفات حي العرب بورتسودان مجددا بعد تجربة سابقة كانت عن طريق الإعارة ،،

ومن مفاجآت التسجيلات في يومها الاخير كسب الامل حارس مريخ الفاشر ياسر بريمة واعرف المريخ محمود امبدة لاهلي شندي

كما كسب اهلي مروي اللاعب علاء الدين يوسف

ووقع نجم الهلال المفكوك ولاء الدين موسى لفريق حي الوادي نيالا

وكسب المريخ محترف الخرطوم الوطني الغاني رشموند ،،

وفي الأخبار ان مهاجم المريخ النعسان حول لأحد الفرق السعودية الناشطة في الدرجة الثانية عن طريق الإعارة ،،

واضح ان الهلال هو نجم التسجيلات لنوعية تسجيلاته وأميز المحترفين بجانب التصعيد للشباب والإعادة للرباعي ،،ويضاف لهذا طبعا النجوم الحاليين والذين صنعوا الفارق على المستوى الافريقي بقيادة جمال سالم واطهر الطاهر وابوعاقلة وسليم والشعلة والضي ،،،،

# رفع الهلال حتى الان أسمى الاباتشي عماد محسن للكشف الافريقي واعتمد وكذلك الحارس أبوجا بينما وصل كرت اللاعب العاجي ديديه كاديو وسيلحق بالكشف الافريقي مع لاعب الوسط عبدالرؤوف الذي تم تسجيله بالامس ومعروف بعد دخول اسم اللاعب في السيستم ان ضمه للكشف الافريقي متاح حتى الثلاثين من هذا الشهر ، وفي الأخبار ان الهلال سيبدأ إجراءات الإضافة اعتبارا من اليوم حتى يلحق اللاعبان بمباراة بلاتنيوم القادمة وبعدها لقاء الأهلى القاهري بالجوهرة الزرقاء ، وستكون هناك خانة ربما يضاف لها احد النجوم المصعدين .

# اختار مدرب المنتخب خالد بخيت تشكيلة لاعبي المنتخب والتى ستنتظم في التمارين استعدادا لمواجهة اريتريا ٢٤ من هذا الشهر وديا وضمت القائمة لاعبي المريخ وهلال الابيض والأمل واهلي شندي والخرطوم الوطني ولاعب من الموردة

وتم إعفاء لاعبي الهلال من هذه المباراة والأعداد بحكم مشاركة الهلال افريقيا وسفره لزيمبابوي لمواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي ٢٤ من هذا الشهر

وضمت القائمة لأول مرة المدافع تمبش والذي كان مرشحا للتوقيع للهلال في هذا الميركاتو ،،

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الحالة

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# تجاوز الزمالك عقبة زيسكو الزامبي بصعوبة فبرغم تقدمه بالهدف الاول الا انه تأخر في تعزيزه حتى الجزء الاخير من المباراة ،،وبالتالي تزداد حظوظ الفريق في التاهل بعد الخسارة الكبيرة السابقة بثلاثية نظيفة من مازيمبي الكونغولي ،،

ومن النتائج الاخرى تعادل شبيبة القبائل على ملعبه امام الرجاء لتقل فرص الفريق الجزائري كثيراً امام المتصدرين الان صن داونز و الوداد ،،

وتختتم الجولة الرابعة اليوم بمواجهات فيها التركيز اكثر على الفرق العربية

الاهلي القاهري يحل ضيفا على بلاتنيوم ، واتحاد الجزائر يحل على صن داونز ، و يستقبل فيتاكلوب الترجي ، واتلتكو يستقبل الوداد ، واقوى المواجهات الهلال والنجم الساحلي بالجوهرة الزرقاء ،

من المواجهات المهمة مازيمبي واوجستو الانغولي لانها تهم الزمالك ،،

# في الممتاز الانجليزي اليوم صدام ناري بين مورينو وكلوب عندما بتواجه توتنهام وليفربول في اهم مباريات الجولة والتى تشهد لقاءات متباينة ،،