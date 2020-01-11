ابقوا كتار … ارموا قدام .. واهردوا فشفاش الدلقان وحققوا الاحلام .. !.. بقلم الرشيد علي عمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• بالطبع نناصر زملاء الصحف المصادرة بنفس مهني عالي ..

• ونقف ضد تشريد الاسر تحت مختلف المسميات غير المبررة على الاطلاق حتى وان كانت قحت على حق لسبب بسيط .. لسنا مثلهم ..

• اولا محاولات نفي انتساب هذه المؤسسات للدولة العميقة مبرر واهٍ وساذج وشغل فهلوة لا اكثر لانها منابر انقاذية لا فيها شق ولا فيها طق ..

• السوداني ناشرها جمال الوالي …

• جمال الوالي قيادي انقاذي من الدرجة الاولى ولم يكن يوما رأسماليا منفردا قبل تمكينه ليغرف من خزينة المال العام من غير وجه حق ..

• جمال الوالي جوكي في الانقاذ وجميعنا يعرف ما هي الجوكية ..

• جمال الوالي بدا حياته موظفا سواء عند اهل الوكالة الاسلامية او صلاح ادريس بحكم انه عديله ..

• جمال كان مجرد موظف صغير يتبع لصلاح وهنالك رواية انه كان يساهر للصباح في المطار منتظرا قدوم عديله وكما اي موظف في مكتب معين لاجل الخدمات ..اي ضابط علاقات عامه يتابع الحجوزات ويجهز الدعوات ويتواصل لتغطية الالتزامات التي تخص كفيله ..

• الانقاذ مكنته لانه كادر متواطىء مع راسماليتها وجعلته قريبا من المخلوع وعبد الرحيم فاصبح اسمه لافتة لكثير من الاعمال ..

• اذن السوداني ليست ملكه الحر بل هي واجهة التنظيم الفاسد ..

• وكذلك قناة الشروق ما داقي فيها حجر دغش ..

• والراي العام الت الى علي عثمان وجهاز الامن وكما الت الصحافة الى الاخير ..

• اما مؤسسات عبد الحي فلا تحتاج الى توضيح اكثر مما قاله النائب الاول السابق على قناة العربية ..

• علام التباكي ..؟

• ولم كل هذه الجرسة والولولة وطاقم الصحيفتين بلا موقف يحسب اليهما وكثير من الانتهاكات حدثت في عهد الانقاذ ضد صحف وزملاء ولزموا الصمت ..؟

• كم من صحيفة دفعت الثمن فاين دفاعكم المستميت عنها ..؟

• كم من زميل انتهكت حقوقه وشردت اسرته واترمى في الشارع ومنهم من هج وساب البلد لانها ضاقت عليه من كثرة السعي لاهانته واذلاله حد قطع لقمة عيشه .. فاين كنتم يومها ..؟

• كانوا يخابرون الناشرين بان لا يمنح احدهم وظيفة لفلان وعلان وفلتكان بتعمد وترصد وملاحقه ..

• كانوا يكفون الاعلان الحكومي عن صحف بعينها ويمنح للصحف العميلة بخلاف المساعدات وما خفي اعظم من الدعومات الخاصه والعامه ..

• هل اسركم اغلى من اسر الصحافيين ضحايا الانقاذ المغضوب عليهم طيلة السنوات الماضية فتبرزونها كوسيلة تعاطف وتبحثون عن الشفقه الان ..؟

• هل انتم صفوية منتقاة ومن الجنس الاري وينبغي ان يداس الاخرين بالجزمة لذا لم يكن لديكم موقف رجال ..؟

• هل يساوي تاريخ احدكم سطرا مما كان يسطره مرتضى الغالي او زهير السراج او عثمان شبونه او عثمان ميرغني او الحاج وراق او محمد عبد الماجد او سهير عبد الرحيم او حيدر المكاشفي او حيدر خير الله او هاشم عبد الفتاح او يوسف علاء الدين .. او.. او .. او ..؟

• وماذا تسوون انتم لاستاذ بقامة محجوب عروة ..؟

• وهل تقارن اصداراتكم بكل ثقلها المرتمي في احضان النظام البائد والمدعومة وفقا لشروط التمكين بالراي الاخر .. اخر خبر .. السوداني الدولية .. الشارع السياسي .. اجراس الحرية .. صوت الشارع .. وصولا لحبيب البلد الرياضية …؟

• مع من وقفتم ممن ذكرنا ..؟

• الصفعة مؤلمة اليس كذلك ..؟

• يا دوووووبك عرفتم مرارة الظلم ايها السادة الاجلاء ..؟

• شئتم ام ابيتم فانتم جزء من موروث الدولة العميقة والتي تفكك الان بامر الشعب السوداني قبل قحت ..

• واوقفوا هذا التباكي الاسيف على فقدان امتيازات احق بها غيركم وكفاكم ما لهفتموه من خزينة الدولة لا مرد كفاءتكم ولكن اتساقا ومحسوبيتكم وفي اطار تمكين اهل التبعية ..حماة الهلال

• هذه الانقاذ البشعة استكثر راسماليها برغم ما يلهفونه من مغانم مشبوهة اصدار صحيفة من حرام مالهم وهرعوا لاستنزاف موارد الخزينة العامة فهل تستحق مؤسساتكم حرفا واحدا للتعاطف معها ..؟

• وهنالك من يستدل بمواقف ضد الانقاذ بانها كفيلة بدرء جريمة الانتساب لها ..

• هههههههههههه 30 سنة ونحن نعيش التمثيل الحرفي الدرامي على صفحاتهم واليوم عقب انجاز حسم التمكين يريدون ان يصبحوا مناضلين ثوار يجدون من الشعب الاحترام … لا صدقناكم والله ..

• ومشهد مخزي اخر لا يقل عما ذكرنا وكما تدافع بعض سفراء الدولة العميقة لحظوة التعيين مجددا ومنهم من قضى فترته كلها ونزل معاش والان يطرق ابواب منتصف السبعين وبلا خجله يبحث عن العودة متوشحا برداء المناضل ..

• مناضل كيف ايها السادة ولقد رعتكم الانقاذ حتى اكملتم فتراتكم وبلغتم سن المعاش ..؟

• قحت توسلت للسفير ابراهيم طه ايوب بان يصبح عضوا في مجلس السيادة رفض .. وزيرا للخارجية فرفض .. وسفيرا رفض .. وموجها رفض ..وعندما ضجر من محاولاتهم المتكررة سافر الى روما حيث استقر فيها منذ امد بعيد ..

• السفير ايوب قالها لقحت اخذت فرصتي في الخارجية ومن العيب ان انال حق الاخرين والفرصة ينبغي ان تتاح للشباب …

• رد ايوب لطمة قاسية على محيا هؤلاء السفراء الذين يتكالبون على المواقع اليس كذلك اخونا ابو زيد ومن شابهه على الطريقة ..؟

• ونناشد الوزيرة اسماء بابعاد هؤلاء العجزة ممن يبتلع حبوب منع الخجل واحلال الشباب والوزارة تكتظ بالمؤهلين القادرين على تشريف البلد في اي مكان ..

• و.. سنعود لكل هذا في مقال اخر ..حماة الهلال

• ونذهب الى تهنئة كل الهلالاب بوصول بطاقة الاباتشي الاسمريكو عماد محسن المتحمس جدا للتواجد في لقاء السبت ..

• الاباتشي مولع حماس ويبحث عن فرصته لتحية جماهير الهلال ..

• وبالتاكيد فان حماده صدقي مبسوط 24 قيراط ..

• لان الفتى ان كان جاهزا لارعب دفاع النجم المهزوز اصلا بمن هم لدينا وكما تابعنا اخر مباراة ..حماة الهلال

• لا اعتقد ان حماده سيلعبها دفاعية ..

• فهو الادرى بان الهجوم خير وسيلة للدفاع ..

• وانه وان رغب في حسمها عليه ان يضيق الخناق هجوميا على النجم منذ الوهلة الاولى مع استراتيجية الضغط عليهم في كل شبر من ارجاء الملعب ..

• والاستفادة من عامل الجمهور الذي يكون مشتعلا حماسا في البدايات وهنا يمكن احراز هدف او اثنين متى ما اجادوا التركيز ..

• متى ما تعود النجم على الملعب وقف ندا لنا ..

• ولكن مادام هو تحت ضغط المدرجات فهي فرصتنا بالتقدم عليه وعندها سيظل الهتاف قائما حتى صافرة الختام ..حماة الهلال

• لذا اعجبني الاخ عماد حسين وهو يفكر جديا في ندوة خاصة بالتشجيع يدعو اليها كل قيادات الروابط السابقين والحاليين لاجل خطة محكمة بتوحيد الهتاف في المدرجات ..

• او على الاقل عدم التصادم الهتافي بين المجموعات ..

• ومعينات تشجيعية ياتي بها كوراتي الصغير لتعبئته الخاصة ومجموعة من الفنائل ازرق وابيض للتوزيع في المدرجات ..

• كوارتي فرغ قيادات تنظيمه ولجانها لاجل العمل ليل نهار لتقديم افضل بذل ممكن للهلال ..

• الجميع على قلب رجل واحد ..

• الجميع رفع التمام لقائد الامة الزرقاء ..

• الجميع تعاهدوا منشدين للنجم … ما ااااااعندنا ليكم غير … الرجم …

• ابقو كتار وارموا قدام تهردوا فشفاش الدلاقين وتحققوا الاحلام ..! ابقوا معي .. !

و … للشريان ختام .. !

• شوووف يا كردنه واسمعها مني … الاباتشي ده والله ما تحصنوه زي ما قال لي حسن الماحي يلحقوه ليكم يوهانس …. احسن ليييييييك شوف درب مولانا الطاهر احمدون بي وين .. او شوف مولانا الشيخ محمد خير … غير كده بنشوفه بمبي ههههه ..

• بس ابعدنا عن شيخ الشماريه … داك بجيب الشغل عكسي ..هههههههه هههههههه حماة الهلال

• ومحترف افريقي يقترب ويقترب ويقترب وقد يلحق ..وربما لا …

• كردنه زي ما قال لي ود الماحي حماة الهلال حسن عايز يجلطنا من الفرحه وما نلحق 2021 ….

• اندية سعودية تحيط بالساحر الصغير حسن متوكل ولكن سحر كردنه سيكون الاقوى باذن الله ..

• تسجيل صوتي للكابتن نبيل الطيب لم يوفق فيه سيما وكردنه كان رده اسرع من الترويج للتسجيل بين القروبات ..

• د راشد انت فخر والله للهلال بما تبعثه من تسجيلات صوتيه توعي بها الهلالاب ..

• مثل د راشد ينبغي ان يولى منصبا رفيعاحماة الهلال وسط هلالاب المهجر وكما حدث مع علي بتري لانه راشد فعلا وحافظ لقيم الهلال ..

• لاول مرة اسمع كابتن نبيل الطيب في حياتي كما لم التق به من قبل وتمنيت ان يقدم نفسه بشكل افخم للهلالاب سيما وانه احد افذاذ اجيال العمالقه في الهلال ..

• ميسرة شباب الهلال زينة تسجيلات كتيبة عوض طاره وهو من اشرنا اليه من قبل بانه قادم لاثبات ان الجينات الهلالية لن تتوقف قط عن الانهمار ..

• بعض النجوم يضيعون فرصة عمرهم ويفسد عليهم اهلهم بتدخلهم السافر وبلا فهم ..حماة الهلال في النهاية لن يدفع التمن غيرهم ..

• 48 ساعة وتنتهي التسجيلات ومع المحليين المرشحين ايامنا فل ان شاء الله ..

• حمد كمال وصى باللاعب الاريتري الصغير ولا باس من متابعته لتجهيزه التكميلية القادمة في ظل ضيق المساحة الان ..حماة الهلال

• يعني جايبين ابياه الغاني وخاتين لسه خالد بخيت مدرب عام … الجديد شنو طيب ..؟

• متى يعقل شداد ويعرف ان ناس خالد ديل عندهم حنك سنين بس ويدعون الجدية والاهمية والحرص الشديد .. يعني شغل تمثيل … والى ان تنتبه اليهم سنواصل السقوط للمرة الالف .. حماة الهلال

• الحالة الاقتصادية اثرها واضح جدا في تسجيلات اللاعبين هذا العام …

• وهذه فرصة لاجل ان نتعامل بمنطقية مع حوافز اللاعبين بعيدا عن التهويل ..

• اي نادي ح يطمع بضيع فرصته ..

• واي لاعب بطمع بياكل نيم ..

• شطبنا .. !