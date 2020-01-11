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سلطان عمان الجديد يكشف عن سياسته الخارجية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهد هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان الجديد، اليوم السبت، بمواصلة السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الودية مع كل الدول.
ودعا السلطان هيثم في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، إلى بذل جهود لتنمية البلد المنتج للنفط والسير على نهج سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي أمس الجمعة وبنى دولة عمان الحديثة ولعب دور الوسيط في المنطقة.
وأدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية بعد تنصيبه سلطانا لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد.
وقالت الحكومة العمانية في تغريدة إن: “السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يؤدي القسم سلطانا للبلاد، إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به السلطان قابوس بن سعيد”.

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