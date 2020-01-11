“حزب الله”: هكذا سيرد حسن نصر الله على اغتيال قاسم سليماني

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف نائب أمين عام “حزب الله”، نعيم قاسم، كيف سيرد الأمين العام للحزب حسن نصر الله، على مقتل قائد “فيلق القدس” اللواء قاسم سليماني، الذي اغتالته واشنطن بغارة جوية في العراق الأسبوع الفائت.
وقال قاسم، في حديث مع التلفزيون الإيراني، إن “نصر الله سينتقم لدماء قاسم سليماني”.
وأكد أن “سليماني لم يكن لإيران فقط، بل لكل العالم الإسلامي، ولكل مقاومة ضد عدو أو احتلال”، مشيرا إلى أن “أمريكا ستكتشف أنها ارتكبت حماقة كبرى، وأن حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة”.
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