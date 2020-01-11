تركيا: نطالب من روسيا إقناع حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، بأن بلاده تطالب من روسيا إقناع المشير خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا.

أنطاكيا – سبوتنيك. وأكد وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي بإسطنبول مع وزيرة خارجية غانا اليوم السبت، “اتفقنا مع روسيا على أن تقوم بإقناع خليفة حفتر وأن تقوم تركيا بإقناع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج بوقف إطلاق النار” .

واتهم وزير الخارجية التركي فرنسا بأنها “تسعى إلى نشر الفوضى من خلال دعم حفتر”، مضيفا “بعض الدول تسعى إلى تقويض وقف إطلاق النار في ليبيا”.

وجدد تشاووش أوغلو تأكيده أن “حفتر يعد لاعبا غير شرعي في ليبيا”. المادة السابقة رئيس مجلس إدارة صحيفة (السوداني): لا مُساومات لسلامة موقفنا المقالة القادمة شاهد بالفيديو: كلمة سلطان سلطنة عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد….

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