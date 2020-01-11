عبدالواحد نور يطالب بعودة منظمات الاغاثة الدولية

التاريخ: 11-يناير-2020
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طالب رئيس حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد محمد نور رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي الدكتور عبدالله حمدوك باتخاذ الاجراءات الكفيلة بعودة المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة للعمل لمساعدة الضحايا والمتضررين من النازحين واللاجئين مشيرا الي المعاناة التي يواجهونها في سبيل الحصول علي احتياجاتهم الاساسية .
ودعا – بحسب وكالة سونا للانباء- الي ضرورة إثبات حسن النوايا للتوجه نحو السلام الحقيقي مبينا ان طرد المنظمات الدولية من قبل النظام السابق كان عقابا جماعيا لهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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