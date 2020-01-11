وزيرة الخارجية تعزي نظيرها العماني في وفاةالسلطان قابوس

التاريخ: 11-يناير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة بعثت الأستاذة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية ببرقية تعزية للسيد يوسف بن علوي الوزيرالمسؤول بالشؤون الخارجية بسلطنة عمان في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. Advertisements واوضحت وزيرة الخارجية – بحسب وكالة سونا للانباء أن سيرة حكم السلطان قابوس حافلة بالإنجازات الحية على مدى خمسين عاما كانت شاهده على رؤيته الثاقبة لنهضة بلاده كما كانت شاهدة على حكمته المعهودة في إتخاذ المواقف السليمة في الازمات التي مرت بها الأمة العربية والإسلامية خلال تلك الحقبة، واشادت بمواقفه واياديه البيضاء على الشعب السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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