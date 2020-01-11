الفنان حسين الصادق يزور استراحة أطفال السرطان

سجل الفنان حسين الصادق زيارة لدار استراحة سرطان الأطفال بالخرطوم، ووقف على العمل فيها وقضى وقتاً طيباً مع أطفال الدار بعد أن قدم لهم الهدايا والورود والتقط الصور التذكارية معهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.
واستمع حسين لتقرير من إدارة الدار عن سير العمل والاحتياجات الضرورية والعاجلة للأطفال ووعد بتقديم كلما من شأنه أن يزلل العقبات التي تواجه العمل الإنساني الكبير الذي تقدمه الاستراحة للأطفال مرضى السرطان.
وفي ختام الزيارة شكرت أسرة الاستراحة الفنان الشاب على الزيارة واهتمامه بالأطفال المرضى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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