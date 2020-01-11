خطف هاتف فتاة فسقط في مجرى مائي

حدق لص متخصص في جرائم الخطف والنشل في وجه فتاة كانت تجلس في المقعد الخلفي جوار شباك على متن عربة هايس، في طريقها من جنوب الخرطوم إلى وسط العاصمة، كانت العربة متوقفة عند إشارة المرور والفتاة مشغولة بمكالمة هاتفية، فدنا الشاب بالقرب من الشباك حيث تجلس الفتاة وعندما أعطت إشارة المرور الضوء الأخضر للمركبات بالانطلاق فاستغل اللص تحرك العربة فقام بخطف الهاتف من الفتاة، وأطلق ساقيه للريح.

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وعندما صرخت القتاة توقف سائق العربة وقام عدد من الشباب الذين كانوا على متن المركبة بملاحقة اللص وكذلك عدد من المارة شاركوا في ماراثون القبض على المتهم والذي قطع مسافة عصية على مطارديه في القبض عليه وفجأة انزلقت قدم الشاب داخل مجرى مائي كاد أن يلقى حتفه بداخله ولم يجد مخرجاً، واستنجد بمطارديه الذين قاموا بانتشاله من الغرق وتسليمه للشرطة، وتدوين بلاغ ضده بتهمة النهب، وعقب إحالة المتهم للمحكمة بحسب صحيفة آخر لحظة، أصدرت المحكمة في مواجهته حكماً بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة (10) آلاف جنيه وأمرت برد الهاتف للشاكية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)