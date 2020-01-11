شادن وامير حلفا

في تعاون فني مميز للدكتور محمد علي الصديق المقيم بالمملكة العربية السعودية تلتقي الفنانة شادن مع الشاعر في عمل غنائي بعنوان “الجنائن” . Advertisements كما يلتقي بحسب صحيفة الدار الشاعر بالفنان امير حلفا في عمل باسم “الجفاء سيبو” وفي تعاون آخر يلتقي الفنان امير حلفا بالشاعر مدثر ابو تالية في عمل بعنوان “سحرني من نظرة” والاعمال من الحان الملحن المتفرد المليح يعقوب حماد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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