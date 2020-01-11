وجدان جبرة: بريدو ود الناس

تلتقي الفنانة الشابة وجدان بحري بالشاعر والملحن الشاب يس علي في عدد من الاعمال الغنائية من ضمنها، اغنية بعنوان بريدو ود الناس. Advertisements وسيتم بث العمل مع اعمال اخرى بحسب صحيفة الدار، بقناة النيل الازرق قريباً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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