العثور على طفلة متوفية داخل ترعة بالجزيرة

التاريخ: 11-يناير-2020 فى : حوادث 7 مشاهدة عثرت الشرطة بولاية الجزيرة على جثمان طفلة في الثالثة من العمر داخل ترعة بولاية الجزيرة. Advertisements وكانت اسرتها قد دونت بلاغا باختفائها بحسب صحيفة الدار، لتقوم الشرطة بالبحث عنها في كل الاماكن دون جدوى الى ان عثر عليها داخل ترعة بمنطقة ود شنتور وبانتشال الجثمان حول الى المشرحة لتحديد اسباب الوفاة وتسليم الجثمان لاسرته بعد اكتمال الاجراءات القانونية ويتباع المتحري في البلاغ الاجراءات لاكمال ملف البلاغ لرفعه الى جهات الاختصاص. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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