العثور على عربة مقاول داخل حواشة بحلفا الجديدة

التاريخ: 11-يناير-2020
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عثرت شرطة حلفا الجديدة على عربة تايوتا مقلوبة داخل حواشات القرية (15) مدون بشأنها بلاغ سرقة، الشاكي فيه مقاول كان قد أبلغ الشرطة يفيد في مضمون بلاغه بأنه أعطى مفتاح سيارته لشغال عربات بغرض غسلها إلا أنه تفاجأ بأن الشاب قام بسرقة العربة.
وعلى ضوء ذلك تلقت شرطة حلفا بلاغاً آخر من مزارعين أفادوا بأنهم عثروا على عربة تايوتا مقلوبة داخل الحواشات وتحركت قوة من الشرطة إلى مسرح الحادث برفقة الشاكي الذي تعرف على العربة وكانت مهشمة تماماً ودونت الشرطة بحسب صحيفة آخر لحظة، بلاغاً في مواجهة مجهول وشرعت في ملاحقته بناء على أوصاف الشاكي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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