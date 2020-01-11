القبض على متهمين بسرقة موتور وبابور

التاريخ: 11-يناير-2020
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تمكنت شعبة مباحث الصناعات من القبض على عدد من المتهمين قاموا بسرقة موتور كبير الحجم وبابور حيث تم اقتياد المتهمين لقسم الشرطة وفتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 174.
وعليه ترجو النيابة عبر صحيفة الدار من اصحاب المسروقات اعلاه الحضور لقسم الشرطة للتعرف على اشياءهم المسروقة واستلامها وبمتابعة مجريات البلاغ لتقديم المتهمين للقضاء.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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