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أمر قبض في مواجهة مدير عام أراضي سابق بدارفور

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التاريخ: 11-يناير-2020

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أمر قبض في مواجهة مدير عام أراضي سابق بدارفور

أصدرت محكمة جنايات نيالا بولاية جنوب دارفور أمراً بالقبض على مدير عام أراضي سابق بالولاية، أشارت أصابع الاتهام لضلوعه في قضايا تتعلق بالاحتيال على مواطنين في منح قطع سكنية واستلامه مقابل ذلك مبالغ مالية طائلة.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، تفاجأ المواطنون بأن الأراضي تخص أشخاص وأخرى غير موجودة على أرض الواقع، مما جعل المتضررين من اللجوء للقضاء وتدوين بلاغ في مواجهة مدير الأراضي بتهمة الاحتيال حيث أصدرت المحكمة في مواجهته أمراً بالقبض عليه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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