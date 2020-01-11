طالب يتعرض للطعن بالسكين ووفاته

دونت شرطة الازهري بلاغا تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك على اثر الخلاف الذي وقع بين الطالب والمتهم.

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وقام على اثره المتهم بحسب صحيفة الدار، بتسديد طعنة للمجني عليه في قدمه لتجرى محاولات لاسعافه الا ان روحه فاضت الى بارئها ليقوم المتحري في البلاغ باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثمان الى المشرحة وتدوين بلاغ تحت المادة من القانون الجنائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)