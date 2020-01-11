مباحث حلفا توقف متهماً في جريمة قتل بالجزيرة

تمكنت مباحث شرطة نهر عطبرة القرية (65) الشبيك بولاية كسلا من القبض على المتهم بقتل شاب داخل مناسبة زواج بمنطقة ودراوة بولاية الجزيرة رمياً بالرصاص من مسدس كان يتسلح به المتهم والذي فر هارباً من ولاية الجزيرة عقب ارتكابه للجريمة واحتمى بإحدى القرى بمنطقة الشبيك.

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وكانت شرطة ولاية الجزيرة بحسب صحيفة آخر لحظة، قد قامت بتوزيع نشر جنائية بأوصاف المتهم على جميع أقسام الشرطة لملاحقته والقبض عليه وتسليمه لذائرة الاختصاص بقسم شرطة ودراوة، وقد تمكنت مباحث نهر عطبرة من القبض على المتهم وتسليمه لشرطة ولاية الجزيرة حيث يواجه المتهم بلاغاً تحت المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد توطئة لتقديمه للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)