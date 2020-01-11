متهم يطعن شقيقه الاصغر ويرديه قتيلا في الحال

وقعت جريمة قتل بشعة بامبدة بسبب عربة كارو عندها لعب الشيطان بعقل الشقيق الاكبر في لحظتها قام باستخراج سكيناً وسدد طعنتين لشقيقه الاصغر آدم عبد الله في الظهر والرجل وارداه قتيلاً في الحال ولم يراع الشقيق الاكبر صلة الرحم التي تجمعهما وقتل شقيقه الاصغر بصورة مريعة تقشعر منها الابدان.

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وفور ابلاغ شرطة امبدة شمال وبحسب صحيفة الدار، تحرك افرادها ترافقهم شرطة مسرح الجريمة للموقع وقاموا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال جثمان القتيل ومن ثم باورنيك “8” تم نقل جثمان الشقيق القتيل لمشرحة ام درمان وقد تمكنت شعبة مباحث امبدة شمال القبض على المتهم بقتل شقيقه طعنا بالسكين وبين يديه اداة الجريمة السكين ملوثة بدماء شقيقه الاصغر تم اقتياد المتهم للحراسة وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي وعند وصول جثمانه لمشرحة ام درمان وبامر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير مشرحة ام درمان تم تشريح جثمان الشاب القتيل لتحديد ومعرفة اشباب الوفاة وفي موكب حزين تم تسليم الحثمان لذويه لمواراته الثرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)