اجتماع بين (الاتحادي الموحد) و(الشعبية) بشأن المفاوضات

التاريخ: 11-يناير-2020
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ناقش اجتماع بين الحزب الاتحادي الموحد، ورئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية، محمد يوسف أحمد المصطفى، سير المفاوضات الجارية حالياً بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح بجوبا.
وأكد الاجتماع الذي انعقد بالخرطوم بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، على اتفاق أطراف التفاوض بجوبا اتفقت على نظام الحكم ومبدأ الفصل بين السلطات وجيش وطني واحد وأشار الاجتماع إلى أن النقاش مازال يدور بشأن العلمانية تمهيداً للوصول لاتفاق مرض لكل الأطراف.
وأكد وفد الحزب الاتحادي الموحد لمفاوضات جوبا دعمهم للقضايا محل النقاش للوصول للسلام مهما كان الثمن. وتطرق الاجتماع إلى تقوية العلاقات بين الحزب الاتحادي الموحد والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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