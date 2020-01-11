وزيرة الخارجية تبحث مع قبياهو الخطة الجديدة للايقاد

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السبت 11 يناير 2020
بحث السيد السيد وركينا قيبياهو السكرتير التنفيذي لمنظمة الايقاد، والوفد المرافق له مع السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية بمكتبها امس الخميس، الخطة الجديدة للايقاد لعام ٢٠٢٠ وكذلك تعديل ميثاق المنظمة.
حيث أشار السكرتير التنفيذي إلى ضرورة إلتزام الدول الأعضاء بتسديد المساهمات المالية وعقد الاجتماعات الخاصة بالمنظمة بصورة منتظمة وذلك على كافة المستويات حتى تتحول الايقاد إلى مؤسسة فاعلة.
وناقش السكرتير التنفيذي مسألة توقيع بروتوكول حرية الحركة بين الدول الأعضاء، وكذلك خطة المائة يوم.
وكذلك أشار إلى ضرورة مراجعة القوانين الداخلية والهيكل التنظيمي للمنظمة والموارد البشرية. وعبر السكرتير التنفيذي عن تفاؤله ان تحدث تطورات إيجابية في عمل المنظمة خلال الفترة التي يترأسها السودان.
ومن جانبها أشارت السيدة الوزيرة إلى ضرورة العمل على إجراء الإصلاحات والتعديلات المطلوبة حتى تلعب المنظمة دوراً أكبر في المحيط الإقليمي والدولي وكذلك زيادة ومد جسور التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية الاهتمام بالمرأة والشباب وتقديم مقترحات إيجابية من أجل توفير فرص تدريبية وبناء القدرات الخاصة بهم .
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