قيادي: زيارة حمدوك لكاودا تسريع لتحقيق السلام

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السبت 11 يناير 2020
قال المهندس احمد الزين ابكر رئيس تحالف نهضة السودان ان زيارة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك الي كاودا تعتبر تاريخية وتسهم في التسريع في تحقيق السلام المنشود.
وأضاف الزين في تصريحات صحفية، أن رئيس مجلس الوزراء وضع تحقيق السلام فى قمة اولويات حكومته لان السلام غاية يسعي اليها الجميع، وقال إن منبر جوبا التفاوضي تعد إحدي آليات تحقيق السلام مناشدا الحكومة وحركات الكفاح المسلح بضرورة العمل من اجل تحقيق السلام.
وذكر ان تحالف نهضة شباب السودان سيعمل ضمن خطته الي دفع كل الجهود التي تصب لصالح تحقيق السلام وان هناك خططا لمخاطبة كل المهتمين بضرورة دعم عمليات التفاوض خاصة أن لا رغبة لأحد فى الحروب وانه قد آن الأوان بعد ذهاب الحكومة البائدة العمل بروح السلام والمحبة وصولا الي الاستقرار والتنمية المنشودة .
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