تشكّيل لجنة تحقيق حول تسريب”فيديو اجتماعات الحركة الاسلامية” لـ”العربية”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شكّلت الحركة الإسلامية السودانية لجنة تحقيق حول كيفية وصول أشرطة فيديو لقناة”العربية” عن اجتماعات الشورى للحركة التي عرضتها القناة ضمن سلسلة وثائقية بعنوان”الأسرار الكبرى”.
وقالت صحيفة السوداني الدولية الصادرة اليوم”السبت” إنّ لجنة التحقيق ستخضع عددًا من منسوبي أمانة الإعلام للحركة الإسلامية ومقرّر للشورى خلال الفترة التي ظهرت من خلالها تسريبات الاجتماعات.
وتضع الحركة الإسلامية بحسب الصحيفة إجراءات تأمينية على وثائقها منذ تأسيسها، ولكّن تسريب الأشرطة إلى قناة العربية جعلها تراجع ذلك.
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