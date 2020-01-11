محمد عبد الكريم يهدد: كلا والله لا ينبغي أن ينقص الدين ونحن أحياء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا إمام وخطيب مسجد المجمع الإسلامي بالجريف غرب الشيخ محمد عبد الكريم، أهل السودان للذود عن دينهم وهَويتهم، والخروج في الشوارع والميادين لتصحيح مسار الثورة التي اُختطفت بحسب قوله.

وقال عبد الكريم في خطبة الجمعة أمس: “هل تظلون مُتفرِّجين وعروة الإسلام تنقض عروة عروة، ويأتي هؤلاء الشرذمة المنقطعون المنبتون عن هويتنا وديننا، كلا والله لا ينبغي أن ينقص الدين ونحن أحياء”.. وأضاف بأنّ طريق التغيير واضحٌ وبَيِّنٌ بأن يُمارس الناس كل ألوان الاحتجاجات السلمية، وأن يُحرِّضوا بحقهم في الاحتجاج والمسيرات والتظاهرات للمُطالبة بهوية هذا البلد، ودعا لضرورة تصحيح مسار الثورة بالرجوع إلى المطالب الأصيلة، والقضاء على الأجندة الدخيلة، ووصف عبد الكريم إزالة تمكين الإنقاذ بأنّه شعارٌ ربما يخدع كثيرين مِمّن ظلمهم النظام السابق، لكن مَن يرفعونه أغلقوا قناة طيبة وإذاعة القرآن الكريم، وقال: “هؤلاء لديهم مشروع لإزالة الدين ونشر الفساد، هذا يدعو لشيوعيته، وذاك يدعو لليبراليته، وآخر يدعو لشهواته ونزواته”، وأَضَافَ: “يجب أن نكون على درايةٍ وفهمٍ، وألا نكون أغبياء وتسوق علينا هذه الشعارات واللافتات المُزيّفة”، وتساءل عبد الكريم: “ما علاقة تقليل آيات القرآن الكريم ومحوها من المناهج مع قضية إزالة التمكين”، وقال: “قَرّايُهم مدير المناهج يُبشِّرنا في لقاء مفتوحٍ مع ثلة مِمّن في هواه، يقول لهم أبشِّركم بأنّنا غيّرنا المناهج ووضعنا منهجاً للروضة حتى عُمر ست سنوات أناشيد ثورية بس، وأُبشِّركم ما في قرآن”، وأضاف: “يا أهل السودان هل ترضون أن يُمحى القرآن من مناهج أبنائكم؟”، ودعا عبد الكريم، أهل السودان لإعانة إخوانهم في غرب دارفور بالجنينة الذين تضرّروا من الأحداث الأخيرة.