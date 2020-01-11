مناوي: الشعب لم يغير الكيزان لأنهم مأدلجون اسلامياً إنما غيرهم لأنهم فاسدون سلوكياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي هجوماً عنيفاً على قرار مصادرة الصحف.

وقال مناوي (لباج نيوز) اليوم السبت إن تعليق الصحف واقتحام مقراتها يعيد للبلاد الذاكرة النتنة التي مورست منذ سنين عددا.

وأضاف أنه لا يدري هل التهم صحيحة ام غير صحيحة ولكن يجب على القائمين على الأمر أن يعلموا أن مسألة تفكيك الحركة الإسلامية ( الكيزان) وحدها ليست برنامج الثورة.

وقال مناوي إن الذي يجري الآن في الخدمة المدنية من المحسوبية وإحلال التمكين بالتمكين لا يقل قدرًا وجرما من الذي قام به الكيزان. وتابع : “الشعب لم يغير الكيزان لأنهم مأدلجون اسلامياً إنما غيرهم لأنهم فاسدون سلوكياً ولا يمكن إزالة الفساد بالفساد”