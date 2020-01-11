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النيابة العامة تستجوب شقيق الرئيس المخلوع ومامون حميدة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 11-يناير-2020

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النيابة العامة تستجوب شقيق الرئيس المخلوع ومامون حميدة

علمت مصادر بان النيابة العامة قد استدعت شقيق الرئيس المعزول عبد الله البشير وذلك لمواصلة التحريات معه في نيابة الاراضي حول المزاعم المتدولة عن امتلاكه لعدد من الاراضي بالخرطوم ليقوم شقيق البشير بالرد غلى اسئلة النيابة بشأن الأراضي التي حاز عليها من خلال عمله خارج السودان، كما استدعت النيابة وزير الصحة السابق مامون حميدة حيث ما زال يخضع للتحقيقات حول الاستثمارات التي اقامها في مباني اوقاف مثل مستشفى الزيتونة ورد مامون على كافة الاتهامات.

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واكد بحسب صحيفة الدار على انه قام بتعديل زيادة الاجرة حسب ما تقتضيه الظروف وعبرت اسرته على استمرار اعتقاله حيث يواجه ظروفا صحية ويحتاج الى عناية فائقة وطالبت اسرته بالافراج عنه باي كفالة الى ان يتم تقديمه  لاي محكمة لان حبسه يؤثر على صحته البدنية والنفسية بطول فترة الايقاف بالسجن الاتحادي كوبر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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