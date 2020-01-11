اتجاه لتعديل منهج الصف الخامس

قال المركز القومي للمناهج والبحث التربوي إنه سيشرع في تنقيح تعديل منهج الصف الخامس أساس ليستوعب مفاهيم الثورة وتوجهات الشعب ومهارات القرن الـ(21).

Advertisements

وأوضح مدير المركز محمد صالح أحمد لمصادر، عدم وجود أي اتجاه لحذف آيات قرآنية من المنهج، ملمحاً إلى أن تعديل قد يتم في مواد غير القرآن الكريم والتربية الإسلامية، وأضاف: المنهج الذي وضع خلال العهد البائد قام بإقحام آيات قرآنية في مواد دراسية ليس لها صلة بالقرآن أكثر ما تتطلب المادة.

وقال صالح بحسب صحيفة آخر لحظة، إن السياسة المتبعة في المدارس سابقاً كانت ترغم الطلاب غير المسلمين على حفظ آيات من القرآن الكريم، وتابع: سيكون هناك تعديلات بحيث توضع كل مادة في صياغها من غير اقحام آيات قرأنية في كل المواد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)