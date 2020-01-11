إعادة هيكلة جامعة الجزيرة ومُراجعة التعيينات السياسية

أعلن مدير جامعة الجزيرة البروفيسور محمد طه يوسف، عن إعادة هيكلة الجامعة، وأشار إلى أنّ هنالك كليات مُتكرِّرة ومُستنسخة وتم إنشاؤها إرضاءً لبعض القيادات المحلية وخلق وظائف قيادية لكوادر المؤتمر الوطني.

وقال يوسف خلال تنوير إعلامي حول واقع الجامعة بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّه سَتتم مُراجعة الوظائف الأكاديمية والتعيينات السياسية، بجانب تكوين لجنة لإزالة التمكين، وأعلن أنّ من تمّ إنهاء خدمتهم وعددهم (33) أستاذاً جامعياً، بهم قيادات من الحرية والتغيير وفق لائحة الخدمة المعاشية الصادرة من رئاسة الجمهورية، وأنّ من تمّ استبقاؤهم وعددهم (54) أستاذاً، بهم قيادات من المؤتمر الوطني لحاجة الكليات للتخصُّص.

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وكشف أنّ كلية طب الأسنان مُستضافة داخل مُستشفى ود مدني للأسنان وليست لها مبانٍ خاصّة بالكلية وبها ثلاثة أساتذة فقط، وقال إنّ ميزانيته تعتمد في (42%) من مواردها على رسوم الطلاب، وَأَضَافَ بأنّه ستتم مُراجعة مشروع نهضة جامعة الجزيرة المُمَوّل من بنك التنمية الإسلامي (جدة) والمشاريع الاستثمارية منذ 1989م، وأشار للدخول في شراكةٍ مع مجموعة جياد الصناعية لإنشاء مدينة (جياد 2) داخل مباني الجامعة للارتقاء بالبنية التحتية للجامعة، بجانب مُساهمة المجموعة بتوفير (9) بصات لخدمة برامج الجامعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)