إيداع مسؤول وشقيقه بسجن بورتسودان القومي

التاريخ: 11-يناير-2020 فى : حوادث 24 مشاهدة اودعت السلطات الامنية المختصة بولاية البحر الاحمررجل الاعمال المعروف وشقيقه رئيس تزكية وترقية سلوك المجتمع الى سجن بورتسودان القومي. Advertisements وقال مصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية ان ايداعهم السجن تم بعد ان اشارت اليهما شبهات فساد وتم التحقيق معهما بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وإهدار المال العام وخيانة الامانة. واشارت ذات المصادر الى ان رئيس تزكية المجتمع امام مسجد باحد احياء الديوم الشمالية بالولاية وانه سبق ان حاول بعض المواطنين الاعتداء عليه ومنعه من خطبة الجمعة في بدايات التظاهرات ضد النظام السابق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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