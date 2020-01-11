الأمم المتحدة والترويكا تُشيدان بتعاوُن الحكومة والحركة الشعبية

أعلنت الأمم المتحدة ودول “الترويكا”، أنّها تقف على أهبة الاستعداد لتوفير مزيدٍ من الدعم والمُساعدات الإنسانية للمُواطنين في المنطقتين “جنوب كردفان والنيل الأزرق”، وأشادت بزيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى “كاودا”، وقالت إنها تُشجِّع على تقديم المزيد من الدعم الإنساني.

وقال بَيانٌ مُشتركٌ للأمم المتحدة ودول “الترويكات” بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ هذه الزيارة أتت عقب سماح الحكومة السودانية بالوصول غير المشروط للمُساعدات الإنسانية لكل مناطق السودان، وقابلتها الحركة الشعبية قطاع الشمال تحت قيادة القائد عبد العزيز الحلو بقبول نقل المُساعدات الإنسانية للمناطق كَافّة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

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وأوضح البيان أنّه أثناء زيارة وفد الأمم المتحدة و”الترويكا” المُرافق لحمدوك الى “كاودا”، قام الوفد الأممي بزيارة عدد من المدارس التي نفّذت برنامج توفير الغذاء للمدارس، وأكّد أنّه من الأولويات التي حَدّدَتها بعثة التقييم التي زارت المنطقة ديسمبر 2019م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)