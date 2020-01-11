مصرع شخص بنيران الشفتة في الحُدُود مع إثيوبيا

أطلقت مجموعات مُسلّحة بالشريط الحدودي مع إثيوبيا، الرصاص على الراعي محمد سليمان أبكر بمنطقة ود العجوز بالقرب من تايا إحدى قرى محلية باسندا الحدودية، لقي مصرعه على إثرها.

وقال الناشط الحقوقي، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان بالقضارف مبارك صالح يوسف، إنّ العصابات بالحدود عَاوَدَت مُمارسة اعتدائها على الرعاة بالمنطقة ونهب مُمتلكاتهم واحتجاز رهائن لابتزاز أُسرهم لدفع فدية مالية، وأوضح أنّ ستة مُواطنين تم احتجازهم من قِبل العصابات ودفعت أُسرهم مبلغ (400) ألف جنيه سوداني كفدية، ونهب (1500) رأس من الماشية تم استردادها الشهر المنصرم.

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وطالب يوسف بحسب صحيفة الصيحة، الحكومة الانتقالية بضرورة حسم الاعتداءات المُسلّحة على الرعاة العُزّل بالحُدُودِ، وكشف أنّ وفداً من العُمد والنُّظّار والأعيان بالمنطقة غادر إلى الخرطوم لمُقابلة مجلسي السيادة والوزراء للتدخُّل وحسم الاعتداءات المُتكرِّرة على الأهالي بالشريط الحُدُودي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)