الجلد والسجن لـ (13) شاباً

قضت محكمة جنايات بلدية اركويت بالسجن شهر لـ “13” شاباً ادانتهم المحكمة بمخالفة نص من القانون الجنائي المتعلقة بالسكر، وفي الوقت ذاته نفذت المادة “78” من القانون الجنائي المتعلقة بالسكر، وفي ذات الوقت نفذت شرطة المحكمة عقوبة الجلد ” جلدة حداً لكل مدان.

Advertisements

وتعود التفاصيل بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان الشرطة المختصة بدائرة الاختصاص القت القبض على المتهمين في حالة سكر تام وتم اقتيادهم لقسم الشرطة ودون في مواجهتهم بلاغات منفصلة، وبعد اكتمال التحقيق مع المتهمين تمت احالتهم للمحكمة التي قضت بالحكم اعلاه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)