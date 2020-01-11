القبض على متهم بتخزين دقيق مدعوم

التاريخ: 11-يناير-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة القت السلطات الامنية القبض على متهم بتخزين الدقيق المدعوم داخل مخزن، وبموجب بلاغ من احد المواطنين تمكنت شرطة السلام من ضبط “” جوالات دقيق. Advertisements وباستجوابه اقر بشراء الدقيق من احد اصحاب المخابز، وبحسب صحيفة السوداني الدولية فتح في مواجهته بلاغ تحت المادة “2/3” من قانون الطوارئ ووضعت المضبوطات في المعروضات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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