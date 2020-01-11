قائد ثاني “الدعم السريع” يدعو للتعايُش السلمي بجنوب دارفور

دَعَا قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، الجميع لتوحيد الصّف ونشر ثقافة التعايُش السلمي، من أجل بناء وطنٍ يسع الجميع ويُلبِّي كل طُمُوحات الأجيال القادمة.

وشهد الفريق عبد الرحيم، برنامج دعم فعاليات السلام والتنمية والاستقرار والتعايُش السلمي بولاية جنوب دارفور، بحُضُور عددٍ كبيرٍ من المسؤولين ورجال الإدارات الأهلية بالولاية ووفدٍ من ولايات شرق وشمال دارفور وأعضاء من قِوى الحُرية والتّغيير.

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وأعلن عبد الرحيم خلال مُخاطبته فعاليات البرنامج بحسب صحيفة الصيحة مساء الثلاثاء الماضي، عن قيام مؤتمر في فبراير المُقبل، يضم الرعاة والمُزارعين للنقاش حول المُوسم الزراعي وفتح المسارات والمراحيل والصواني لتفادي النزاعات، وأشار لدور الدعم السريع في التغيير وإسقاط النظام السابق وحماية المُتظاهرين، وأكّد أنّ خطاب قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو لقواته في قاعدة طيبة الحسناب العسكرية يوم 24 ديسمبر 2018م يُعتبر البداية الحقيقية للثورة وهو الذي مَهّدَ طريق الثُّوّار نحو القيادة العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)