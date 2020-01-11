نقابة عُمّال الموانئ: لا إضراب والعمل يسير بصورة طبيعية

التاريخ: 11-يناير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة وصفت نقابة عُمّال الموانئ ببورتسودان، الحديث عن إضراب العمال بأنّه “تشويشٌ”، وقطعت بأنّ العمل يسير كَالمُعتاد، ونفت حدوث إضراب. Advertisements وقال الأمين العام للنقابة محمد عثمان شيبة بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنه لا يُوجد إضرابٌ في الموانئ والعمل يسير بصورةٍ طبيعيةٍ، وما قيل هو في إطار التشويش. وأشار لاستمرار العُمّال في أداء واجباتهم المهنية بصُورةٍ مُعتادةٍ، وأضاف بأنّ حركة الشحن والتفريغ مُتواصلة دُون انقطاعٍ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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