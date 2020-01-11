مصرع إمام مسجد الأبيض العتيق في حادث مروري

التاريخ: 11-يناير-2020
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لقى خمس أشخاص مصرعهم من بينهم إمام مسجد هجر العتيق بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، في حادث مروري بالقرب من مدينة الرهد.
وذلك عندما اصطدمت العربة التي كانت تقلهم من منطقة أبو كرشولا في طريقهم للأبيض عقب مشاركتهم في مناسبة زواج، بشاحنة كانت تقف خارج الأسفلت.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، حاولت العربة الـ(أتوس) التي كانوا على متنها تخطي عربة جرار وفقد السائق السيطرة على محرك القيادة واصطدم بالشاحنة مما أدى إلى مصرع الإمام وآخرين في الحال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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