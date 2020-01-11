تجدد الجدل بين قيادات المعارضة الرافضة والمؤيدة للدعم

التاريخ: 11-يناير-2020
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تجدد الجدل بين الرافضين لرفع الدعم عن الوقود والمؤيدين له، وقطع عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صدقي كبلو ان روشتة صندوق النقد الدولي لم تنجح في الدول النامية على مستوى العالم.
وفي السياق أكد عضو بالفريق المعارض لرفع الدعم قتيبة عثمان بحسب صحيفة الجريدة أكد ان تجربة تطبيق رفع الدعم في الدول المجاورة اثبتت فشلها، ولفت الى ان مشكلة البلاد تكمن في الانتاج وقال قتيبة: هنالك فئة محددة نهبت البلاد وتسببت في خرمان المواطنين من الدعم وطالبت بتأميم الموارد الطبيعية خاصة الذهب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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