اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تجدد الجدل بين قيادات المعارضة الرافضة والمؤيدة للدعم

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 11-يناير-2020

13 مشاهدة

تجدد الجدل بين قيادات المعارضة الرافضة والمؤيدة للدعم

 

تجدد الجدل بين الرافضين لرفع الدعم عن الوقود والمؤيدين له، وقطع عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صدقي كبلو ان روشتة صندوق النقد الدولي لم تنجح في الدول النامية على مستوى العالم.

Advertisements

 

 

وفي السياق أكد عضو بالفريق المعارض لرفع الدعم قتيبة عثمان بحسب صحيفة الجريدة أكد ان تجربة تطبيق رفع الدعم في الدول المجاورة اثبتت فشلها، ولفت الى ان مشكلة البلاد تكمن في الانتاج وقال قتيبة: هنالك فئة محددة نهبت البلاد وتسببت في خرمان المواطنين من الدعم وطالبت بتأميم الموارد الطبيعية خاصة الذهب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد الجدل بين قيادات المعارضة الرافضة والمؤيدة للدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا