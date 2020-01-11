اللجنة التمهيدية للهندسة الطبية: اسباب امنية وسياسية وراء اختفاء عبد الغني صلاح

أعلنت اللجنة التمهدية للجسم النقابي للهندسة الطبية تضامنها الكامل مع اسرة زميلها المهندس طبي عبد الغني صلاح ميرغني والذي اعلنت اسرته عن اختفائه في ظروف وصفتها بالغامضة والمريبة، وقالت اللجنة في بيان لها ان المفقود من الثوار الشرفاء الذين ما بخلوا على الوطن بوقته وجهده وعرقه وحريته، واردفت لكن ما يحز في النفوس هو حجم المماطلة والتهرب واللا مبالاة التي واجهتها اسرته وذويه ورفاقهعند لجوئهم للجهات الشرطية والامنية لطلب المساعدة في العثور عليه، بدءاً بالامتناع عن فتح بلاغ رسمي الا بعد مرور 24 ساعة على الاختفاء مروراً بالمماطلة في الافصاح عن محتوى كاميرات المراقبة الموضوعة بالقرب من مكان اختفاء عبد الغني والعديد من الممارسات.

وأكدت بحسب صحيفة الجريدة ان ذلك يدل على عدم الاكتراث ومحاولة التستر على امر ما، مما ادى الى اثارة شكوك اللجنة بصورة عميقة ونوهت الى ان اختفاء عبد الغني يتعلق باسباب امنية وسياسية لها علاقة ببقايا النظام البائد المرتجفة، ودللت على ذلك بتوارد العدجيد من الحالات المشابهة والتي اختفى على اثرها عدد من النشطاء.

Advertisements

وناشدت اللجنة التمهيدية كافة زملائها في القوى الوطنية والمهنية والشعبية لاظهار التضامن الكبير مع هذه القضية الحساسة لجهة انها تتعلق بسلامة الفرد وحمايته الشخصية من الانتهاكات والحرمان من حقه في الحرية والعيش الكريم، وطالبت الحكومة الانتقالية ومجلس الوزراء وتجمع المهنيين السودانيين لتحملهم مسؤوليتهم في مثل هذه القضايا والتفاعل الجاد بالتواصل مع الجهات العدلية والشرطية لفك طلاسم هذه القضية تطبيقاً لمبادئ وشعارات الثورة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)