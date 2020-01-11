محلية أم روابة تُقدِّم بديلاً وطنياً لتوفير التغذية المدرسية

قدّمت محلية أم روابة بشمال كردفان، مُبادرة تمثل البديل الوطني لتوفير التغذية المدرسية للتلاميذ والطلاب، وذلك بتقديم مساحة (15) ألف فدان بمشروع خور أبو حبل الزراعي لزراعة عددٍ من المحاصيل الغذائية والخُضر والفاكهة لتغطية حاجة المدارس من التغذية.

وتَبَنّت وزارة التربية والتعليم الاتحادية، المُبادرة والدراسة العلمية المُقدّمة من أم روابة لحل مُشكلة إطعام الطلاب بجميع المراحل الدراسية.

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وأشاد وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين التوم بحسب صحيفة الصيحة، بمُبادرة محلية أم روابة، وأكّد دعمها، وقال: “ندعم هذه المُبادرة بكلِّ قوةٍ وجعلها نُمُوذجاً لبقية الولايات الأخرى للمُساهمة في حلحلة مَشاكل التغذية المدرسية بالبلاد”.

وَوَجَدَت المُبادرة لدى تقديمها لحكومة الولاية، الترحيب والتفاعُل والسّند الفوري من وزارة التربية والتوجية بالولاية، وقال مدير عام الوزارة عبد الواحد حمد النيل، إنّ الولاية تَبَنّت مُبادرة أم روابة كمشروعٍ واجب التنفيذ “ونعتبرها خطوة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحلية والولاية وعكسها لولايات السودان الأُخرى”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)