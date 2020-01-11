الشرطة تعثر على جثة شاب بكامل متعلقاته جوار كوبري “المنشية”

التاريخ: 11-يناير-2020
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أعلنت الشرطة أنها شرعت في تحريات بشأن معرفة الأسباب التي أدت إلى وفاة شاب تم العثور على جثته بالخرطوم جوار كوبري المنشية أمس.
وعثرت الشرطة على جثة شاب جوار كوبري المنشية من الناحية الشمالية الشرقية، بكامل متعلقاته الشخصية، وأغلقت أحد مسارات جسر المنشية عقب تجمهر المواطنين.
وأكد بيان مقتضب للشرطة بحسب صحيفة الصيحة، أن السلطات المختصة باشرت مهامها بصورة رسمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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