مصادر: منظمة “معارج” تمتلك قطعاً كثيرة بكافوري

كشفت مصادر موثوقة أن نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حجزت أي عقارات مملوكة لمنظمة “معارج للسلام والتنمية” في كل ولايات السودان.

وأصدر وكيل نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد سليمان أوامر قبض في مواجهة أشقاء الرئيس المخلوع عمر البشير “عبد الله وعلي ومحمد”، في بلاغات تتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت المادة (35) حيازة الأراضي.

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وكشفت المصادر، أن الدائرة الخاصة للشرطة الأمنية داهمت مقر المنظمة بناءً على أمر تفتيش صادر من النيابة العامة، وتم تحريز عدد كبير من المستندات، وكشفت عن ملكية المنظمة لعدد من العقارات في كل الولايات للشرطة الأمنية، وقالت المصادر إن أوامر التفتيش أثبتت أن مجلس إدارة المنظمة مكون من ثلاثة ضباط هم “عبد الله وعلي ومحمد” أشقاء الرئيس المخلوع البشير وهم المسؤولون عن المنظمة.

وأكدت المصادر أن المنظمة تمتلك أرضاً في ضاحية كافوري مربع (9)، منها قطعة الأرض التي شيد عليها مجمع النور الإسلامي، وأكد التفتيش بحسب صحيفة الصيحة، شبهة التعدي على أموال عامة وعلى وقف تابع لهيئة الأوقاف الإسلامية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)