التاريخ: 11-يناير-2020
18 مشاهدة
كشفت مصادر موثوقة أن نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حجزت أي عقارات مملوكة لمنظمة “معارج للسلام والتنمية” في كل ولايات السودان.
وأصدر وكيل نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد سليمان أوامر قبض في مواجهة أشقاء الرئيس المخلوع عمر البشير “عبد الله وعلي ومحمد”، في بلاغات تتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت المادة (35) حيازة الأراضي.
وكشفت المصادر، أن الدائرة الخاصة للشرطة الأمنية داهمت مقر المنظمة بناءً على أمر تفتيش صادر من النيابة العامة، وتم تحريز عدد كبير من المستندات، وكشفت عن ملكية المنظمة لعدد من العقارات في كل الولايات للشرطة الأمنية، وقالت المصادر إن أوامر التفتيش أثبتت أن مجلس إدارة المنظمة مكون من ثلاثة ضباط هم “عبد الله وعلي ومحمد” أشقاء الرئيس المخلوع البشير وهم المسؤولون عن المنظمة.
وأكدت المصادر أن المنظمة تمتلك أرضاً في ضاحية كافوري مربع (9)، منها قطعة الأرض التي شيد عليها مجمع النور الإسلامي، وأكد التفتيش بحسب صحيفة الصيحة، شبهة التعدي على أموال عامة وعلى وقف تابع لهيئة الأوقاف الإسلامية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: منظمة “معارج” تمتلك قطعاً كثيرة بكافوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.