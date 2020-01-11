مثول صديق يوسف امام المحكمة في بلاغ الدعم السريع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يمثل القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف يوم الأحد 12/ 1 الساعة 9:00 بمحكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم 2 فى بلاغ قوات الدعم السريع . ودعا الحزب الشيوعي في بيان له، جماهير الشعب السوداني للحضور للمحكمة يوم الاحد المقبل لمساندة القيادي في البلاغ المفتوح ضده من قبل الدعم السريع والذي وصفته بالكيدي .

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