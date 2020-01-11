مناطق سيطرة عبدالواحد تدعو حمدوك اﻟﻰ زيارة مناطقها ﺑﺠﺒﻞ ﻣﺮة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺤﻮﺵ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻨﺴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﺪﻋﻮﺓﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺩ. ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺍﻟﻰﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺟﺒﻞ ﻣﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ: ﺇﻳﻤﺎﻧﺎً ﻣﻨﺎ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺴﻼﻡﺃﺣﺪ ﺭﻛﺎﺋﺰﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ (ﺣﺮﻳﺔ، ﺳﻼﻡ، ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ) ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎً ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺤﻮﺵ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻣﺘﻀﺮﺭﻱ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﺎﻁﻘﻬﻢ ﻟﺴﺪﺭﻣﻘﻬﻢ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥﻫﺠﺮﻫﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺣﺮﻣﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞﻣﻊ ﺫﻭﻳﻬﻢ، ﻭﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
ﻭﺗـﺮﻛـﺖ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻘﻴﺔ ، ﻭﺃﻛﺪﺕﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻭﻧﻮﻫﺖﺍﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺳﺘﺴﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿـﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻭﻭﻗـﻒ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﻓﺘﺢ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻤﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
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